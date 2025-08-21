У США суд скасував Трампу штраф у $500 млн за цивільне шахрайство

Про це пише BBC.

Йдеться про звинувачення Трампа в завищенні власних статків протягом десятиліть.

У суді заявили, що хоча чинний американський лідер несе відповідальність за шахрайство, штраф у розмірі майже півмільярда доларів був надмірним. Раніше його зобовʼязали сплатити $355 млн, але штраф із відсотками зріс до понад $500 млн.

"Я дуже поважаю той факт, що суд мав мужність відкинути це незаконне та ганебне рішення, яке завдало шкоди бізнесу по всьому штату Нью-Йорк. Це було політичне полювання на відьом, в діловому сенсі, подібних до яких ніхто раніше ніколи не бачив", – написав Трамп у TruthSocial.

Справа про шахрайство Трампа

26 вересня 2023 року у суді штату Нью-Йорк суддя Артур Енгорон визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у шахрайстві у справі за позовом генпрокурора штату Летіції Джеймс постановив, що пан Трамп завищив вартість свого майна, щоб отримати вигідні позики.

27 жовтня суд постановив, що донька експрезидента США Дональда Трампа Іванка Трамп повинна дати свідчення у справі про бізнес-шахрайство проти своїх братів і батька в Нью-Йорку.

У п'ятницю, 2 лютого, суд штату Нью-Йорк у справі про цивільне шахрайство на суму 370 мільйонів доларів проти експрезидента Трампа переніс ухвалення рішення на середину лютого.

16 лютого, суд у Нью-Йорку зобов'язав Дональда Трампа виплатити понад 350 мільйонів доларів США штрафних санкцій у справі про цивільне шахрайство.