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Трамп заявив, що євреї, які голосують за демократів, "ненавидять власну релігію та Ізраїль". У Білому домі відреагували

19 березня, 2024 вiвторок
06:27
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп потрапив у скандал через заяву, що євреї, які голосують за демократичну партію "ненавидять свою релігію та Ізраїль"

Про це повідомляє AP

Таким чином Трамп під час інтерв'ю відповів на запитання про зростаючу критику прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з боку демократів через війну в секторі Гази та велику кількість загиблих серед тамтешнього цивільного населення.

"Я насправді думаю, що вони ненавидять Ізраїль. Демократична партія ненавидить Ізраїль. Будь-який єврей, який голосує за демократів, ненавидить свою релігію. Вони ненавидять усе, що стосується Ізраїлю, і їм повинно бути соромно за себе, тому що Ізраїль буде знищений", - сказав Трамп. 

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Речник Білого дому Ендрю Бейтс назвав ці вислови "підлою та безглуздою антисемітською риторикою", але при цьому не згадав кандидата у президенти США на виборах 2024 року від республіканської партії на ім'я. 

"Оскільки антисемітські злочини та акти ненависті зросли в усьому світі — серед них найбільш смертоносний напад, скоєний проти єврейського народу з часів Голокосту — лідери зобов’язані називати ненависть тим, чим вона є, і об’єднати американців проти неї. Немає виправдання поширенню токсичних, хибних стереотипів, які загрожують співгромадянам. Жодного", - сказав Бейтс. 

У передвиборчому штабі чинного президента США, демократа Джо Байдена, також засудили риторику Дональда Трампа. 

"Єдина людина, якій тут має бути соромно, це Дональд Трамп. Він знову програє в листопаді цього року, тому що американці втомилися від його ненависного обурення, особистих нападок і екстремальних планів", — сказав прессекретар виборчої кампанії Джеймс Сінгер.

  • 4 березня віцепрезидентка США Камала Гарріс стала першою з американських високопосадовців, хто різко розкритикував Ізраїль через гуманітарну катастрофу в Газі.
  • 5 березня Сполучені Штати переглянули формулювання в проєкті резолюції Ради Безпеки ООН, щоб підтримати "негайне припинення вогню приблизно на 6 тижнів у Газі разом зі звільненням усіх заручників". 
Теги:
Ізраїль
Палестина
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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