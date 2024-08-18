Трамп заявив, що має кращий зовнішній вигляд, ніж його опонентка Гарріс
Кандидат у президенти США Дональд Трамп знову розкритикував свою опонентку - демократку Камалу Гарріс і заявив, що має кращий за неї зовнішній вигляд
Так він висловився на передвиборчому мітингу у місті Вілкс-Барре у штаті Пенсильванія, пише The Hill.
"Я маю набагато кращий вигляд, ніж вона. Я маю кращий вигляд, ніж Камала", - сказав Трамп.
Він зробив цей коментар, згадуючи нещодавню обкладинку журналу Time, на якій зображено Гарріс.
"У журналі Time немає її фотографії. У них є неймовірний художник, який намалював її. Вони зробили багато фотографій, які не вийшли, тому вони найняли художника, який намалював її", - заявив експрезидент США.
- Нове опитування коледжу Емерсона / RealClearPennsylvania показало, що експрезидент США Дональд Трамп має незначну перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс у ключовому штаті Пенсильванія.
- Раніше The Hill писало, що Камала Гарріс лідирує в опитуваннях та випереджає Дональда Трампа в шістьох ключових штатах - Аризоні, Джорджії, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.
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