Трамп заявив, що має кращий зовнішній вигляд, ніж його опонентка Гарріс

Так він висловився на передвиборчому мітингу у місті Вілкс-Барре у штаті Пенсильванія, пише The Hill.

"Я маю набагато кращий вигляд, ніж вона. Я маю кращий вигляд, ніж Камала", - сказав Трамп.

Він зробив цей коментар, згадуючи нещодавню обкладинку журналу Time, на якій зображено Гарріс.

"У журналі Time немає її фотографії. У них є неймовірний художник, який намалював її. Вони зробили багато фотографій, які не вийшли, тому вони найняли художника, який намалював її", - заявив експрезидент США.