Трамп заявив, що "США повинні вийти з війни в Україні"
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив у вівторок, 24 вересня, що США повинні вийти з війни в Україні
Про це повідомляє Reuters.
За словами Трампа, віцепрезидентка від Демократичної партії Камала Гарріс і президент Джо Байден не планували це робити.
"Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас витягнути. Вони не можуть нас витягнути", - сказав експрезидент у промові в Грузії.
"Я думаю, що ми застрягли в цій війні, якщо я не буду президентом. Я зроблю це. Я домовлюся про це, я вийду. Ми повинні вийти. Байден каже: «ми не підемо, поки ми виграємо». Що станеться, якщо вони виграють", - сказав Трамп.
- Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг вважає, що Дональд Трамп може публічно озвучити секретні матеріали Плану перемоги Зеленського, якщо знатиме про них.
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