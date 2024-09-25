Трамп заявив, що "США повинні вийти з війни в Україні"

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, віцепрезидентка від Демократичної партії Камала Гарріс і президент Джо Байден не планували це робити.

"Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас витягнути. Вони не можуть нас витягнути", - сказав експрезидент у промові в Грузії.

"Я думаю, що ми застрягли в цій війні, якщо я не буду президентом. Я зроблю це. Я домовлюся про це, я вийду. Ми повинні вийти. Байден каже: «ми не підемо, поки ми виграємо». Що станеться, якщо вони виграють", - сказав Трамп.