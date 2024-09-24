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Ексклюзив

Не варто повідомляти Трампу секретні пункти Плану перемоги Зеленського, - професор Айзенберг

Віталій Бесараб
24 вересня, 2024 вiвторок
19:47
Війна з Росією Дональд Трамп

Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг вважає, що Дональд Трамп може публічно озвучити секретні матеріали Плану перемоги Зеленського, якщо знатиме про них

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Відверто кажучи, якщо в Плані перемоги президента Зеленського є секретні моменти, я б не говорив про них із Дональдом Трампом. Річ не у тому, що Трамп може передати цю інформацію в Кремль, а в тому, що він може їх озвучити на черговому мітингу, де він зустрічається зі своїми прихильниками. З ним таке відбувалось неодноразово. Тому, якщо дійсно там є секретні матеріали, то на місці президента України я ними не ділився б з Трампом", - пояснив Айзенберг.

Професор також додав, що адміністрація Джо Байдена не ризикує надавати Україні дозвіл на удари вглиб РФ, бо Дональд Трамп може використати це на свою користь у передвиборчій кампанії.

"Ще кілька днів тому я був більш оптимістичним щодо надання дозволу України бити західною зброєю по території РФ. Те, що я спостерігаю в останні дні й зараз, то президенту США буде дуже складно ухвалити подібне рішення до 5 листопада. Оскільки, Дональд Трамп дуже часто почав згадувати російсько-українську війну в контексті виборів президента США. Росія може використати подібні рішення, щоб дати Трампу певні козирі напередодні голосування. Саме тому в адміністрації Байдена намагаються не ризикувати, й тому так вагаються з подібним рішенням. Якщо Байдену відомо про відповідь РФ, яка може бути після надання дозволу України бити їхньою зброєю, і США потрібно буде відповідати на ці дії, то навряд чи він піде на такий ризик", - додав він.

  • Володимир Зеленський заявив, що План перемоги України у війні проти Росії можна реалізувати лише через швидкі рішення партнерів, які вони мають ухвалити в період із жовтня по грудень
  • 24 серпня керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги Зеленського.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Трамп
США
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