Не варто повідомляти Трампу секретні пункти Плану перемоги Зеленського, - професор Айзенберг

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Відверто кажучи, якщо в Плані перемоги президента Зеленського є секретні моменти, я б не говорив про них із Дональдом Трампом. Річ не у тому, що Трамп може передати цю інформацію в Кремль, а в тому, що він може їх озвучити на черговому мітингу, де він зустрічається зі своїми прихильниками. З ним таке відбувалось неодноразово. Тому, якщо дійсно там є секретні матеріали, то на місці президента України я ними не ділився б з Трампом", - пояснив Айзенберг.

Професор також додав, що адміністрація Джо Байдена не ризикує надавати Україні дозвіл на удари вглиб РФ, бо Дональд Трамп може використати це на свою користь у передвиборчій кампанії.

"Ще кілька днів тому я був більш оптимістичним щодо надання дозволу України бити західною зброєю по території РФ. Те, що я спостерігаю в останні дні й зараз, то президенту США буде дуже складно ухвалити подібне рішення до 5 листопада. Оскільки, Дональд Трамп дуже часто почав згадувати російсько-українську війну в контексті виборів президента США. Росія може використати подібні рішення, щоб дати Трампу певні козирі напередодні голосування. Саме тому в адміністрації Байдена намагаються не ризикувати, й тому так вагаються з подібним рішенням. Якщо Байдену відомо про відповідь РФ, яка може бути після надання дозволу України бити їхньою зброєю, і США потрібно буде відповідати на ці дії, то навряд чи він піде на такий ризик", - додав він.