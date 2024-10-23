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Трамп звинуватив Лейбористську партію Британії у втручанні в президентські вибори у США

Катерина Ганжа
23 жовтня, 2024 середа
11:04
Світ Дональд Трамп

Передвиборча кампанія Дональда Трампа подала скаргу до Федеральної виборчої комісії (FEC) проти Лейбористської партії Великої Британії, звинувативши її у " відвертому іноземному втручанні" у вибори в США на підтримку кампанії кандидатки від демократів Камали Гарріс

Зміст

Про це повідомляє BBC. 

У скарзі посилаються на повідомлення ЗМІ про контакти між Лейбористською партією та кампанією Гарріс, а також на волонтерську діяльність, яку у штабі Трампа називають незаконними "внесками".

Зокрема, у скарзі наводяться газетні повідомлення про те, що особи, пов'язані з лейбористами, приїжджали до США, щоб агітувати за Гарріс.

Крім того, у скарзі згадується допис у соціальній мережі LinkedIn, в якому співробітник лейбористів повідомив, що "майже 100" нинішніх і колишніх членів партії вирушать до тих штатів, де триває  передвиборча гонка.

У виданні додають, що за правилами Федеральної виборчої комісії США, іноземним громадянам можна працювати волонтерами штабів, якщо вони не отримують за це компенсацію.

Наразі ані Лейбористська партія, ані штаб Камали Гарріс не коментували цю ситуацію.

Як зазначають у BBC, для представників партій Великої Британії вважається нормальним контактувати з колегами у США. Подібна співпраця раніше мала місце між Консервативною партією Великої Британії та Республіканською партією США.

  • Американський бізнесмен і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс приватно повідомив, що нещодавно пожертвував приблизно $50 млн на президентську кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс. 
Теги:
Новини
Дональд Трамп
вибори у США
Камала Гарріс
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