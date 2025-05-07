"Трампу доведеться застосовувати силові прийоми щодо Путіна": експерт Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Путіна основна проблема - яким чином перекинути на Україну відповідальність за провал мирних переговорів. Але з чого почав свій виступ Келлог? Що Україна погодилась. До цього Україна підписує угоду (про корисні копалини із США, - ред.). До того Україна погодилась на 22 пункти в Лондоні. Україна погодилась, погодилась, погодилась. Є у нас шапокляк Путін, який категорично проти. Путіну все складніше стає в очах там Трампа, і Трамп вже почав про це відверто говорити, що водять його за ніс, тягнуть час. І тоді вже законопроєкт Грема про драконівські санкції проти Росії, зокрема за закупівлю російських енергоресурсів, це 500%. Це так шалено вдарить по Індії і по Китаю, як по двох найбільших", - сказав він.

Олег Рибачук вважає, що президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу доведеться застосовувати проти російського диктатора Володимира Путіна "силові прийоми". Бо Україна погоджується на пропозиції щодо миру, а РФ постійно щось не влаштовує.

"І далі мова йде про те, що схоже, якщо Путін зараз просто так тупо, як кажуть наші підлітки, відмовиться погодитись на ці умови, то Трампу доведеться застосовувати якісь силові прийоми. Просто Трамп хотів би, бо він навіть підтримав цю ідею Путіна, що: "Бачите, він от на три дні вже (хоче перемир’я, - ред.), то в нього було 30 годин, а зараз все-таки це прогрес. Ну, дивіться, ну, старається дідусь, він хоче миру. Давайте йому дамо ще один шанс". Але Путін робить цю місію неможливою. Якщо він зараз буде знову проти, то це дуже дивна позиція. Виходить, що на всі пропозиції, які робила Україна разом з Європейським Союзом, і які підтримували Сполучені Штати, Путін виступає проти. Ця гра має закінчитись. Не може Трамп робити вигляд, що все нормально, є обидві сторони. І схоже, що розрахунок Путіна на те, що Трамп грюкне дверима скаже, що: "Ви не хочете миру", - бо про обидві сторони не можна сказати, одна сторона погоджується. Інша сторона кожен раз вгадує щось, щоб не погоджуватися", - вважає голова ГО "Центр спільних дій".