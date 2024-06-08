"Треба діяти терміново і жорстко": президент Латвії закликав призупинити статус кандидата на вступ до ЄС для Грузії
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав призупинити статус Грузії як кандидата на вступ до Євросоюзу через ухвалення скандального закону про "іноагентів"
Про це інформує видання "Новости-Грузия".
Зокрема, президент Латвії розкритикував чинну політику ЄС щодо Грузії. На його думку, Брюссель має діяти терміново та жорстко, щоб відповісти на зростання російського впливу.
"Якщо ми не надішлемо дуже ясний і дуже твердий сигнал, а лише висловлюватимемо нашу стурбованість на словах, то ситуація погіршиться", - наголосив Рінкевичс.
Він також згадав військову агресію Росії у Грузії у 2008 році, коли, на думку латвійського президента, міжнародна реакція була недостатньою та повільною, а багато хто вважав, що Грузія спровокувала Росію.
Рінкевичс закликав уряд Грузії враховувати побажання свого суспільства і не піддаватися зовнішньому впливу, який може завадити демократичному розвитку країни.
Він наголосив, що Латвія підтримає починання та зусилля Грузії, але тільки в тому випадку, якщо країна поважатиме принципи демократії та верховенства закону.
- 3 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".
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