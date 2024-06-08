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"Треба діяти терміново і жорстко": президент Латвії закликав призупинити статус кандидата на вступ до ЄС для Грузії

8 червня, 2024 субота
07:12
Світ Едгарс Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав призупинити статус Грузії як кандидата на вступ до Євросоюзу через ухвалення скандального закону про "іноагентів"

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Про це інформує видання "Новости-Грузия".

Зокрема, президент Латвії розкритикував чинну політику ЄС щодо Грузії. На його думку, Брюссель має діяти терміново та жорстко, щоб відповісти на зростання російського впливу.

"Якщо ми не надішлемо дуже ясний і дуже твердий сигнал, а лише висловлюватимемо нашу стурбованість на словах, то ситуація погіршиться", - наголосив Рінкевичс.

Він також згадав військову агресію Росії у Грузії у 2008 році, коли, на думку латвійського президента, міжнародна реакція була недостатньою та повільною, а багато хто вважав, що Грузія спровокувала Росію.

Рінкевичс закликав уряд Грузії враховувати побажання свого суспільства і не піддаватися зовнішньому впливу, який може завадити демократичному розвитку країни.

Він наголосив, що Латвія підтримає починання та зусилля Грузії, але тільки в тому випадку, якщо країна поважатиме принципи демократії та верховенства закону.

  • 3 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".
Теги:
ЄС
Грузія
Латвія
Вступ в ЄС
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