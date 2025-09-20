Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс

Таку думку в етері Еспресо висловив литовський політик, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.



"Є певні країни-члени ЄС - країни Балтії, Фінляндія та Польща -, які відмовилися видавати візи росіянам, і це дуже правильне рішення. Але водночас є 22 члени Євросоюзу, які хочуть видавати візи громадянам РФ на різні цілі. Наприклад, є думка, що надаючи росіянам туристичні візи, це дає їм можливість побачити Європу та змінити погляд на світ, і таким чином вони стануть проти Путіна. Але я скажу, що ми часто бачимо, як діють російські туристи, які інколи ходять у футболках із зображенням Путіна чи російського прапора", - зауважив політик.

На його думку, треба якомога більше, максимально зменшити можливість отримання росіянами віз до країн ЄС. Виключенням може стати - поїздка до родичів чи щось подібне, тобто мають бути виняткові обставини.

"Таке рішення має бути у солідарності зі всіма членами ЄС. Росія - агресор, ми про це знаємо, тому не має бути усвідомлення, що може бути якась інша причина щодо видачі віз громадянам РФ. Ми у тій ситуації, коли зрозуміло, що є правильними заходами, тому я сподіваюся на більшу солідарність та здоровий глузд серед наших друзів та партнерів, особливо стосовно 19-го санкційного пакету та щодо обмеження віз для росіян", - резюмував Ауштрявічюс.