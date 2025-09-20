Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс
Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс

Ірена Моляр
20 вересня, 2025 субота
10:28
Світ шенгенська віза шенген

Має бути солідарне рішення країн ЄС щодо обмеження видачі віз громадянам РФ, бо на сьогодні тільки країни Балтії, Фінляндія та Польща відмовилися видавати візи росіянам

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив литовський політик, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

"Є певні країни-члени ЄС - країни Балтії, Фінляндія та Польща -, які відмовилися видавати візи росіянам, і це дуже правильне рішення. Але водночас є 22 члени Євросоюзу, які хочуть видавати візи громадянам РФ на різні цілі. Наприклад, є думка, що надаючи росіянам туристичні візи, це дає їм можливість побачити Європу та змінити погляд на світ, і таким чином вони стануть проти Путіна. Але я скажу, що ми часто бачимо, як діють російські туристи, які інколи ходять у футболках із зображенням Путіна чи російського прапора", - зауважив політик.

На його думку, треба якомога більше, максимально зменшити можливість отримання росіянами віз до країн ЄС. Виключенням може стати - поїздка до родичів чи щось подібне, тобто мають бути виняткові обставини.

"Таке рішення має бути у солідарності зі всіма членами ЄС. Росія - агресор, ми про це знаємо, тому не має бути усвідомлення, що може бути якась інша причина щодо видачі віз громадянам РФ. Ми у тій ситуації, коли зрозуміло, що є правильними заходами, тому я сподіваюся на більшу солідарність та здоровий глузд серед наших друзів та партнерів, особливо стосовно 19-го санкційного пакету та щодо обмеження віз для росіян", - резюмував Ауштрявічюс.

  • 17 вересня стало відомо, що Німеччина посилила візові правила для російських громадян та вимагає від країн Шенгенської зони дотримання єдиних правил щодо цього згідно з керівними принципами ЄС.
     
