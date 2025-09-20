Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс
Має бути солідарне рішення країн ЄС щодо обмеження видачі віз громадянам РФ, бо на сьогодні тільки країни Балтії, Фінляндія та Польща відмовилися видавати візи росіянам
Таку думку в етері Еспресо висловив литовський політик, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.
"Є певні країни-члени ЄС - країни Балтії, Фінляндія та Польща -, які відмовилися видавати візи росіянам, і це дуже правильне рішення. Але водночас є 22 члени Євросоюзу, які хочуть видавати візи громадянам РФ на різні цілі. Наприклад, є думка, що надаючи росіянам туристичні візи, це дає їм можливість побачити Європу та змінити погляд на світ, і таким чином вони стануть проти Путіна. Але я скажу, що ми часто бачимо, як діють російські туристи, які інколи ходять у футболках із зображенням Путіна чи російського прапора", - зауважив політик.
На його думку, треба якомога більше, максимально зменшити можливість отримання росіянами віз до країн ЄС. Виключенням може стати - поїздка до родичів чи щось подібне, тобто мають бути виняткові обставини.
"Таке рішення має бути у солідарності зі всіма членами ЄС. Росія - агресор, ми про це знаємо, тому не має бути усвідомлення, що може бути якась інша причина щодо видачі віз громадянам РФ. Ми у тій ситуації, коли зрозуміло, що є правильними заходами, тому я сподіваюся на більшу солідарність та здоровий глузд серед наших друзів та партнерів, особливо стосовно 19-го санкційного пакету та щодо обмеження віз для росіян", - резюмував Ауштрявічюс.
- 17 вересня стало відомо, що Німеччина посилила візові правила для російських громадян та вимагає від країн Шенгенської зони дотримання єдиних правил щодо цього згідно з керівними принципами ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе