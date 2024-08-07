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"Тріумф майданівського етнонаціоналізму з 2014 року йде пліч-о-пліч з демографічним колапсом": антиукраїнські наративи в іноземних ЗМІ за 7 серпня

Влад Дідусь
7 серпня, 2024 середа
16:18
Світ

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 7 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 7 серпня у світі з'явилися фейк і маніпуляція. 

Фейк: Сирійський журналіст вірменського походження Кеворк Алмасян на своїй сторінці в X написав: "Британський співак Гордон Самнер, широко відомий як Стінг, нещодавно попрощався зі своїм тосканським винним маєтком Tenuta il Palagio, продавши його компанії San Tomaso S.R.L., що належить президенту України Володимиру Зеленському та його дружині Олені Зеленській". 

Спростування: Інформація про те, що родина Зеленських придбала винний маєток британського музиканта, виявилася фейком, який Центр спростував 6 серпня.

Маніпуляція: Американський журналіст Марк Еймс на своїй сторінці в X написав: "Тріумф майданівського етнонаціоналізму з 2014 року йде пліч-о-пліч з демографічним колапсом в Україні. Найгучніші проукраїнські претенденти ведуть країну до вимирання, і все це стало можливим завдяки підтримці США/ЄС, адже мертві українці – це також мертві росіяни". 

Спростування: Еймс неправдиво стверджує, що українська влада разом зі своїми західними союзниками веде країну до вимирання. Насправді ж саме РФ знищує український народ у рамках своєї терористично-загарбницької місії, що спричиняє демографічні проблеми в Україні. Натомість українська влада та західні партнери роблять все можливе, щоб захистити українців від російських терористичних атак та зупинити російський наступ.

  • У мережі також з'явився фейк щодо того, що Україна та Ізраїль, озброєні США, ось-ось розпочнуть Третю світову війну. 
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
ЄС
Італія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
фейк
США
Олена Зеленська
пропаганда
російські фейки
Світ про Україну
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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