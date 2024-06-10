Триватимуть 4 дні: у Вірменії опозиція закликала громадян вийти на акції протестів проти уряду Пашиняна

Про це інформує видання News.am.

"Ми повинні ухвалити рішення прямо зараз, ми зможемо вирішити проблему, якщо з завтрашнього дня всього чотири дні, 96 годин, без перерви, не виходячи на роботу, не відпочиваючи, не лягаючи спати довго, будемо перебувати на вулицях міста і виявляти свою волю", - заявив Галстанян.

Лідер вірменської опозиції додав, що 11 червня опозиційний блок у парламенті країни ініціює позачергову сесію, поставивши питання про відставку уряду на чолі із прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном.

Наступним кроком, за його словами, стане рішення щодо формування нового уряду.