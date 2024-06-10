Триватимуть 4 дні: у Вірменії опозиція закликала громадян вийти на акції протестів проти уряду Пашиняна
Лідер вірменського опозиційного руху Вірменії "Тавуш в ім'я батьківщини" архієпископ Баграт Галстанян закликав протестувальників вийти на масову акцію непокори, яка триватиме 4 дні, починаючи з 10 червня
Про це інформує видання News.am.
"Ми повинні ухвалити рішення прямо зараз, ми зможемо вирішити проблему, якщо з завтрашнього дня всього чотири дні, 96 годин, без перерви, не виходячи на роботу, не відпочиваючи, не лягаючи спати довго, будемо перебувати на вулицях міста і виявляти свою волю", - заявив Галстанян.
Лідер вірменської опозиції додав, що 11 червня опозиційний блок у парламенті країни ініціює позачергову сесію, поставивши питання про відставку уряду на чолі із прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном.
Наступним кроком, за його словами, стане рішення щодо формування нового уряду.
- Нагадаємо, 19 квітня Єреван та Баку уперше домовились про демілітацію кордону. У межах цього процесу Єреван віддав Азербайджану чотири села.
- Після цього генпрокурорка Вірменії Анна Вардапетян заявила про направлення до РНБ заяви з вимогою про притягнення до кримінальної відповідальності прем'єра республіки.
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