ЦАХАЛ атакував кілька об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Ізраїльські військові завдали ударів по військових структурах Хезболли в районах Кфаркела і Айта-еш-Шаб на півдні Лівану.

Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по інфраструктурі терористів Хезболли в районах Айтарун і Айта-еш-Шаб на півдні Лівану.

Армія оборони Ізраїлю також додала відео підтвердження знищення об'єктів "Хезболли".