ЦАХАЛ атакував кілька об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану
Ввечері вівторка, 16 липня, Армія оборони Ізраїлю вдарила по військових об'єктах угруповання "Хезболла" у трьох районах на півдні Лівану
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
Ізраїльські військові завдали ударів по військових структурах Хезболли в районах Кфаркела і Айта-еш-Шаб на півдні Лівану.
Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по інфраструктурі терористів Хезболли в районах Айтарун і Айта-еш-Шаб на півдні Лівану.
Армія оборони Ізраїлю також додала відео підтвердження знищення об'єктів "Хезболли".
- Політичний лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив, що угруповання виходить з переговорів про перемир'я в Газі, натомість член політбюро Іззат Ар-Рішк спростував ці повідомлення.
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