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ЦАХАЛ атакував кілька об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану

17 липня, 2024 середа
01:38
Світ Хезбола, Ліван

Ввечері вівторка, 16 липня, Армія оборони Ізраїлю вдарила по військових об'єктах угруповання "Хезболла" у трьох районах на півдні Лівану

Зміст

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Ізраїльські військові завдали ударів по військових структурах Хезболли в районах Кфаркела і Айта-еш-Шаб на півдні Лівану.

Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по інфраструктурі терористів Хезболли в районах Айтарун і Айта-еш-Шаб на півдні Лівану. 

Армія оборони Ізраїлю також додала відео підтвердження знищення об'єктів "Хезболли".

  • Політичний лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив, що угруповання виходить з переговорів про перемир'я в Газі, натомість член політбюро Іззат Ар-Рішк спростував ці повідомлення.

Теги:
Відео
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
тероризм
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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