ЦАХАЛ: Ізраїль ліквідував командира ракетної дивізії "Хезболли" Ібрагіма Кубаїсі
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира ракетної дивізії "Хезболли" Ібрагіма Кубаїсі. Ліванське угруповання підтвердило його загибель, проте не зазначило, що це сталося через ізраїльський удар
Про ліквідацію Ібрагіма Кубаїсі повідомив ЦАХАЛ у вівторок, 24 вересня.
В Армії оборони Ізраїлю поінформували, що в результаті авіаудару ВПС Ізраїлю в Бейруті був ліквідований Ібрагім Кубаїсі, а також інші командири ракетних сил "Хезболли".
Як зазначили в ЦАХАЛі, Ібрагім Кубаїсі командував кількома ракетними підрозділами "Хезболли", в тому числі підрозділом високоточних керованих ракет і, зокрема, відповідав за запуск ракет у бік Ізраїлю. Також він мав тісні зв'язки з військовим керівництвом "Хезболли".
Як пише Al Jazeera, "Хезболла" підтвердила загибель Ібрагіма Кубаїсі, але не зазначила, що це сталося через ізраїльський удар по Бейруту в Лівані.
- У понеділок, 23 вересня, військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили удари по понад 1600 об'єктах "Хезболли" в Лівані.
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