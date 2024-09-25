ЦАХАЛ: Ізраїль ліквідував командира ракетної дивізії "Хезболли" Ібрагіма Кубаїсі

Про ліквідацію Ібрагіма Кубаїсі повідомив ЦАХАЛ у вівторок, 24 вересня.

В Армії оборони Ізраїлю поінформували, що в результаті авіаудару ВПС Ізраїлю в Бейруті був ліквідований Ібрагім Кубаїсі, а також інші командири ракетних сил "Хезболли".

Як зазначили в ЦАХАЛі, Ібрагім Кубаїсі командував кількома ракетними підрозділами "Хезболли", в тому числі підрозділом високоточних керованих ракет і, зокрема, відповідав за запуск ракет у бік Ізраїлю. Також він мав тісні зв'язки з військовим керівництвом "Хезболли".

Як пише Al Jazeera, "Хезболла" підтвердила загибель Ібрагіма Кубаїсі, але не зазначила, що це сталося через ізраїльський удар по Бейруту в Лівані.