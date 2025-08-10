"Це буде перевірка": Рютте пояснив, у чому цінність зустрічі Трампа з Путіним
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що майбутня зустріч американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці покаже, чи готовий Кремль припинити війну в Україні
Про це Рютте сказав в інтерв'ю ABC News.
"Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни… Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє", - наголосив Рютте.
На його думку, Дональд Трамп також підтримує ці умови.
"Президент (Трамп, - ред.) хоче покласти цьому край. Він хоче покласти край жахливій загибелі людей", - відмітив генсек.
Він також зауважив, що "питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з погляду гарантій безпеки для України".
- Раніше американський президент Дональд Трамп повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці, 15 серпня.
- Видання Axios поінформувало, що перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн проведуть переговори у Великій Британії, щоб узгодити спільні позиції.
- ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором, яка запланована на 15 серпня.
- 9 серпня Володимир Зеленський наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.
