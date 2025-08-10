"Це буде перевірка": Рютте пояснив, у чому цінність зустрічі Трампа з Путіним

Про це Рютте сказав в інтерв'ю ABC News.

"Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни… Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє", - наголосив Рютте.

На його думку, Дональд Трамп також підтримує ці умови.

"Президент (Трамп, - ред.) хоче покласти цьому край. Він хоче покласти край жахливій загибелі людей", - відмітив генсек.

Він також зауважив, що "питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з погляду гарантій безпеки для України".