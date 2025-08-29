"Це не що інше, як ганьба": МЗС України та Мінкульт засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі
Міністерство закордонних справ України та Міністерство культури і стратегічних комунікацій України засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі
Про це йдеться у повідомленні МЗС в Telegram.
"Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю", - зазначили в дипломатичному відомстві.
Там додали, що поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору.
"Єдине, що зараз має зробити Венеційський кінофестиваль, – позбутися присутності Росії та російського прапора", - наголосили в МЗС України.
- Раніше повідомлялося, що фільм "Незламний" (The Smashing Machine) про легенду UFC Марка Керра, в якому знялися Двейн Джонсон, Емілі Блант та Олександр Усик, увійшов до основного конкурсу Венеційського кінофестивалю.
