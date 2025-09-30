Це погане керівництво, - генерал США Ходжес про нараду, яку скликає очільник Пентагону Геґсет
Термінова нарада генералів, яку скликає очільник Пентагону Геґсет, говорить про відсутність професіоналізму та відповідного лідерства
Таку думку висловив генерал, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес в етері Еспресо.
"Це зовсім не потрібно. Я ніколи не бачив, щоб щось таке скликалося. Ми мали війну в Афганістані протягом 20 років і ми мали різні засоби, як порозмовляти. Мені здається, що це погане керівництво. Чому секретар стягує всіх генералів з усього світу, а не говорить їм навіщо. Це насправді відсутність професіоналізму та відповідного лідерства", - сказав він.
Бен Ходжес висловив сподівання, що генералів туди кличуть не в примусовому порядку. Та зауважив, що така зустріч є поганим сигналом, як для ворогів, так і для партнерів.
"Я знаю, що президент планує там бути. І отже, здається, що це тим більше перетвориться на якісь такі політичні перегони, що є зовсім не на місці тепер. І отже, мені дуже прикро, що ці генерали мають приїхати туди, сидіти там. І опинитися в такій ситуації, коли вони мають проявляти якийсь ентузіазм, якого вони так насправді не відчувають. Сподіваюся, що їх не змушують до цього. Це поганий сигнал, який ми відправляємо нашим ворогам та поганий сигнал для наших друзів", - зауважив генерал США.
- 25 вересня стало відомо, що глава Пентагону Піт Геґсет скликає американських генералів та адміралів на нараду наступного тижня на базі морської піхоти у Вірджинії без зазначення причин зустрічі.
