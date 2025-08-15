Це показово перед перемовинами з Путіним: Наливайченко про дзвінок Трампа до Лукашенка
Перед тим як розбомбити ядерні об’єкти в Ірані, Трамп так само звертався досить поважно до аятоли Хаменеї, попереджав його, щоб не доводили до бомбардувань
Таку думку в етері Еспресо висловив народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
"Щодо дзвінка Трампа Лукашенку перед зустріччю з Путіним на Алясці, це тактика сильного і того, хто нападає. Президент США розуміє і знає, хто такий Лукашенко, але тим не менше з літака поговорив телефоном з Лукашенком. Ба більше, Трамп не просто так розмовляв, адже до цього було звільнено 16 політв'язнів, у тому числі й американських громадян. А зараз мова йде про 1300 політв'язнів, і серед них є іноземці, яких Лукашенко утримує в різних тюрмах на території Білорусі", - зауважив ексголова СБУ.
За його словами, дзвінок Трампа до Лукашенка є показовим, адже перемовини з Путіним ще не почалися, але президент США показав: "Дивись, у мене на базі може бути твій єдиний, найближчий актив - союзник, якщо я захочу і якщо ти продовжуватимеш пручатися, йти проти всього цивілізованого світу та не припиниш агресію проти України".
"І ще одне: дозвольте нагадати, що перед тим, як розбомбити ядерні об’єкти в Ірані, Трамп так само звертався досить поважно до аятоли Хаменеї, попереджав його, говорив: "У вас вистачить розуму не доводити до бомбардувань". Хаменеї не почув, відповів різко, тепер всі знаємо, чим це закінчилося для ядерного арсеналу Ірану – його розбомбили американські бомбардувальники В-2. Ось такі жести та дії, у тому числі демонстративні, вживає та вчиняє Трамп ще до початку перемовин на Алясці", - резюмував Наливайченко.
- 15 серпня президент США Дональд Трамп за кілька годин до саміту на Алясці провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
- Біла Церква
