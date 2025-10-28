Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин

Про це в ефірі Еспресо сказав економіст Олег Пендзин.

"Американці вже заявили, що якщо санкції, які вони ввели, не вплинуть на Путіна, вони готові продовжити тиск через введення аналогічних обмежень щодо нафтоінфраструктури. Тобто сьогодні під санкції потрапили видобувники та продавці нафти, а ті, хто страхує та займається логістикою й пошуком танкерів, поки що не під санкціями. І такий крок може стати дуже серйозним ударом", - зазначив Пендзин.

За словами економіста, грецькі компанії, які раніше забезпечували постачання танкерів російським нафтопродавцям, активно почали відмовлятися від подальшої співпраці, побоюючись потрапити під американські санкції. Цілком можливо, що Індія також відмовиться від російської нафти, оскільки на неї чиниться сильний тиск. А це близько 20% закупівлі російської нафти.

"Ще має відбутися зустріч Сі Цзіньпіна та Трампа, де розглядатиметься багато питань. Одне з головних - російсько-українська війна. На сьогодні американці, на мою думку, перебувають на правильному шляху щодо тиску на РФ і впливу на мир через силу. Подивимося, як розвиватимуться події далі, але все це суттєво погіршить стан російської економіки та її здатність фінансувати війну", - додав Пендзин.