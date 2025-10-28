Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин
Ексклюзив

Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин

Оксана Ліховід
28 жовтня, 2025 вiвторок
11:42
Світ санкції проти РФ

Нові санкції США проти російської нафтової галузі можуть суттєво погіршити стан економіки РФ і обмежити її здатність фінансувати війну. Американці перебувають на правильному шляху щодо тиску на РФ

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав економіст Олег Пендзин.

"Американці вже заявили, що якщо санкції, які вони ввели, не вплинуть на Путіна, вони готові продовжити тиск через введення аналогічних обмежень щодо нафтоінфраструктури. Тобто сьогодні під санкції потрапили видобувники та продавці нафти, а ті, хто страхує та займається логістикою й пошуком танкерів, поки що не під санкціями. І такий крок може стати дуже серйозним ударом", - зазначив Пендзин.

За словами економіста, грецькі компанії, які раніше забезпечували постачання танкерів російським нафтопродавцям, активно почали відмовлятися від подальшої співпраці, побоюючись потрапити під американські санкції. Цілком можливо, що Індія також відмовиться від російської нафти, оскільки на неї чиниться сильний тиск. А це близько 20% закупівлі російської нафти.

"Ще має відбутися зустріч Сі Цзіньпіна та Трампа, де розглядатиметься багато питань. Одне з головних - російсько-українська війна. На сьогодні американці, на мою думку, перебувають на правильному шляху щодо тиску на РФ і впливу на мир через силу. Подивимося, як розвиватимуться події далі, але все це суттєво погіршить стан російської економіки та її здатність фінансувати війну", - додав Пендзин.

  • У середу, 22 жовтня, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
  • Через декілька днів після цього компанія "Лукойл" заявила, що має намір продати свої активи за кордоном через "обмежувальні заходи деяких держав".
Теги:
Новини
Економіка
Росія
Китай
Індія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Військові новини
переговори з РФ
Світ про Україну
Інформаційний марафон ВЧ
Читайте також:
Киянка Анастасія Маслій
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її матір
Арсеній Яценюк на КБФ
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
Автор Адріана Муллаянова
26 жовтня, 2025 неділя
У мережі показали розташування систем ППО навколо Москви
Київ
+8.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.84
    Купівля 41.84
    Продаж 42.32
  • EUR
    Купівля 48.69
    Продаж 49.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
11:44
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, - дипломат Веселовський
11:38
Очільник МЗС Нідерландів прибув до України
11:17
опалення
"В Україні відсьогодні розпочинається опалювальний сезон": Зеленський оприлюднив прогнози щодо його проходження
11:15
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Це не так легко": експерт Корольчук про припущення, що РФ намагається розділити українську енергосистему на правий та лівий берег
11:11
Аналітика
Бурєвєстнік
Чому російський "Бурєвєстнік" – це потужний блеф, але гидка та нестрашна зброя
11:06
Зеленський
"Не політичний крок": Зеленський запевнив, що СБУ і прикордонники надали достатньо доказів російського громадянства Труханова
10:42
Ексклюзив
Авторка тексту схопила цей нерв і емоцію, що додала живості в обговоренні диктанту національної єдності, - В'ятрович
10:39
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
"Це не про те, що хтось хоче воювати": Зеленський пояснив свої слова щодо готовності України вести війну з РФ ще 2-3 роки
10:36
Бійці підрозділу ГУР "Примари" уразили дві РЛС та пускову установку ворожого ЗРК на Донбасі
10:32
Володимир Зеленський
"Здатні сідати навіть на трасі та застосовувати усі наявні в нас ракети": Зеленський назвав переваги шведських винищувачів Gripen
10:27
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У кількох регіонах України діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 28 жовтня
10:03
OPINION
"Буревестник" і кокошники. Все — для росіян
09:59
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
У Криму до дефіциту пального додалися проблеми зі звʼязком
09:31
пацієнт
Атака на Київ 22 жовтня: жінка, яка перебувала у важкому стані, померла у лікарні, кількість жертв зросла до 3
09:23
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 26 з 38 ворожих дронів
09:21
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
09:08
Ексклюзив
Віктор Шлінчак
Шлінчак: розмови про мир - це спроба Росії підірвати підтримку України
08:59
США Японія
США та Японія підписали угоду щодо рідкоземельних матеріалів
08:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
На Харківському напрямку ситуація динамічна, - "Хартія"
08:20
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 218 боїв, 79 - на Покровському напрямку
08:00
OPINION
То що буде з гривнею?
07:56
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 28 жовтня: у Чернігові — влучання по критичній інфраструктуру, в Новгороді-Сіверському горіла база відпочинку, постраждала жінка
07:46
україна німеччина
"Ця зима має вирішальне значення": глава МЗС Німеччини закликав союзників підтримати енергосистему України
07:41
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
07:11
Лише близько 30% мешканців окупованих Донеччини та Луганщини мають роботу, - ЦНС
06:53
За добу війни в Україні РФ втратила 6 танків, 28 бронемашин та 1060 військових
06:31
Угорщина - ЄС
Угорщина формує альянс із Чехією та Словаччиною, щоб послабити підтримку України в ЄС, - Politico
00:49
У Сумах стартує опалювальний сезон: для забезпечення повного теплопостачання потрібно 3-5 діб
00:29
TikTok
PlayCity заблокувало 33 TikTok-акаунти через незаконну рекламу азартних ігор
00:00
Кір Стармер
Стармер вважає, що "перспективи для України покращуються" після санкцій США проти російської нафти
2025, понедiлок
27 жовтня
23:33
ЛУКОЙЛ
"Лукойл" оголосив намір продати свої міжнародні активи після санкцій США
22:58
На фото: Бріжит Макрон
У Франції триває судовий процес проти 10 людей у справі про онлайн-цькування першої леді Бріджит Макрон
22:33
Валентин Манько
"Звичайна карта Google Map, показав як є": очільник штурмових військ ЗСУ Манько каже, що опубліковані ним фото з мапами не підпадають під гриф "таємно"
22:04
Ексклюзив
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
На рахунках компаній РФ в індійських банках копичаться рупії і їх не можуть вивести з країни, - економіст Ус
22:02
Ексклюзив
Володимир Огризко
Лінія Москви зрозуміла, але ця історія добігає кінця: Огризко про спроби Путіна знову обдурити Трампа
22:00
Литва білорусь кордон
Литва закрила кордон з Білоруссю через постійні порушення повітряного простору
21:25
Денис Шмигаль та міністр оборони Хорватії Іван Анушич (ліворуч)
Україна домовилася з Хорватією про спільне виробництво зброї
20:58
Латвія
У Латвії викрили групу осіб, яких підозрюють в організації підпалів на замовлення РФ
20:36
Ексклюзив
ракети США, зброя
Аналітик Костогризов прокоментував можливість розгортання військ США у Венесуелі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV