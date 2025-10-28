Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин
Нові санкції США проти російської нафтової галузі можуть суттєво погіршити стан економіки РФ і обмежити її здатність фінансувати війну. Американці перебувають на правильному шляху щодо тиску на РФ
Про це в ефірі Еспресо сказав економіст Олег Пендзин.
"Американці вже заявили, що якщо санкції, які вони ввели, не вплинуть на Путіна, вони готові продовжити тиск через введення аналогічних обмежень щодо нафтоінфраструктури. Тобто сьогодні під санкції потрапили видобувники та продавці нафти, а ті, хто страхує та займається логістикою й пошуком танкерів, поки що не під санкціями. І такий крок може стати дуже серйозним ударом", - зазначив Пендзин.
За словами економіста, грецькі компанії, які раніше забезпечували постачання танкерів російським нафтопродавцям, активно почали відмовлятися від подальшої співпраці, побоюючись потрапити під американські санкції. Цілком можливо, що Індія також відмовиться від російської нафти, оскільки на неї чиниться сильний тиск. А це близько 20% закупівлі російської нафти.
"Ще має відбутися зустріч Сі Цзіньпіна та Трампа, де розглядатиметься багато питань. Одне з головних - російсько-українська війна. На сьогодні американці, на мою думку, перебувають на правильному шляху щодо тиску на РФ і впливу на мир через силу. Подивимося, як розвиватимуться події далі, але все це суттєво погіршить стан російської економіки та її здатність фінансувати війну", - додав Пендзин.
- У середу, 22 жовтня, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
- Через декілька днів після цього компанія "Лукойл" заявила, що має намір продати свої активи за кордоном через "обмежувальні заходи деяких держав".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.84 Купівля 41.84Продаж 42.32
- EUR Купівля 48.69Продаж 49.4
- Актуальне
- Важливе