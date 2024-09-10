"Централізований США силовий альянс знову і знову відмовлявся від легкого з'їзду з траси": антиукраїнські наративи іноземних ЗМІ за 10 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 10 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 10 вересня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.
Маніпуляція: Письменниця Кейтлін Джонстон на своїй сторінці в Х написала: "Жахіття в Україні відбуваються тому, що централізований США силовий альянс знову і знову відмовлявся від легкого з'їзду з траси. Цієї війни можна було б легко уникнути, і її можна було б легко закінчити одразу після того, як вона почалася. Але вони продовжували, тому що їм потрібна була ця війна".
Спростування: Письменниця використовує кремлівський наратив про буцімто "проксі-війну Заходу з РФ" і намагається перекласти відповідальність за продовження боїв на США для виправдання агресивних дій рф та зняття з неї провини. Однак саме РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році й повинна нести повну відповідальність за всі злочини, скоєні на території України.
Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в Х написав: «Генерал Сирський сказав диктатору Зеленському, що росіян зупинили на Сході. Він збрехав. Він сподівався переконати учасників зустрічі в Рамштайні продовжити фінансування. росіян не зупинили на Сході. Але українці опинилися в Курську".
Спростування: Звинувачення журналіста є абсолютно безпідставними і мають на меті посіяти розкол між військовим та політичним керівництвом України в очах міжнародної спільноти. Тоді як союзники України продовжують надавати необхідну підтримку, базуючись на реальних потребах української армії.
- 3 вересня ворожі ресурси запустили фейкову інформацію про розшук озброєних зеків-маньяків, які підписали контракт зі ЗСУ і втекли.
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