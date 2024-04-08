Цього удару зараз може не статися: Центр близькосхідних досліджень про можливу військову операцію Ірану проти Ізраїлю

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я думаю, стратегія Ірану зарозуміла, що "очікування смерті - гірше самої смерті", тому вони й виснажують ізраїльські ресурси. Зараз армія Ізраїлю напоготові й очікує удару з боку Ірану. Але цього удару зараз може не статися. Скільки часу може тривати така підвищена повна бойова готовність? Вона не може тривати нескінченно. Ця стратегія доволі зрозуміла. Паралельно з цим Ізраїль веде дуже активні переговори, на мою думку, і з американцями, і з росіянами", - зауважив директор Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, іранцям дуже потрібна підтримка Росії у цій війні, бо росіяни мають ППО в Сирії.

"Однак разом з тим росіяни мають угоду з ізраїльтянами. І ця певна виделка, у якій опинилися Москва та Ізраїль, тримає інтригу. Тобто навколо цього ще нічого не вирішено, але разом з тим Іран сказав, що завдасть удар по Ізраїлю, але місце та час буде обирати самостійно. Це кошмар для Ізраїлю, тому що зазвичай Ізраїль робить це навпаки. Стратегія Ізраїлю якраз полягає у тому, щоб самим обирати місце і час удару. І це дещо змінює стратегічну ситуацію", - резюмував Ігор Семиволос.