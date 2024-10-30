Туреччина в ООН закликала заборонити відправку зброї Ізраїлю

Про це інформує Hürriyet Daily News.

"Ми робимо цей колективний заклик до негайних кроків, щоб припинити надання або передачу зброї, боєприпасів і відповідного обладнання Ізраїлю у всіх випадках, коли є розумні підстави підозрювати, що вони можуть бути використані на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим, як передбачено в резолюції ES-10/24 Генеральної асамблеї від 18 вересня 2024 року", – сказав представник Туреччини в ООН.

Зокрема, Їлдиз закликав усі країни залишатися на "правильній стороні історії" і приєднатися до колективної ініціативи. Він також підкреслив, що "кровопролиття має припинитися".

Крім того, у листі міститься заклик до Ради безпеки ООН використати всі наявні інструменти й вимагати негайного припинення вогню в регіоні, безперешкодної доставки гуманітарної допомоги та дотримання норм міжнародного права.