Туреччина в ООН закликала заборонити відправку зброї Ізраїлю
У вівторок, 29 жовтня, представник Туреччини в ООН Ахмет Їлдиз оприлюднив спільний із коаліцією ключових країн лист, у якому міститься заклик до заборони постачання зброї, амуніції та супутнього обладнання Ізраїлю
Про це інформує Hürriyet Daily News.
"Ми робимо цей колективний заклик до негайних кроків, щоб припинити надання або передачу зброї, боєприпасів і відповідного обладнання Ізраїлю у всіх випадках, коли є розумні підстави підозрювати, що вони можуть бути використані на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим, як передбачено в резолюції ES-10/24 Генеральної асамблеї від 18 вересня 2024 року", – сказав представник Туреччини в ООН.
Зокрема, Їлдиз закликав усі країни залишатися на "правильній стороні історії" і приєднатися до колективної ініціативи. Він також підкреслив, що "кровопролиття має припинитися".
Крім того, у листі міститься заклик до Ради безпеки ООН використати всі наявні інструменти й вимагати негайного припинення вогню в регіоні, безперешкодної доставки гуманітарної допомоги та дотримання норм міжнародного права.
- На початку вересня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що уряд країни тимчасово зупиняє дію 30 з 350 ліцензій на експорт озброєнь до Ізраїлю через занепокоєння його використанням із порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
- Згодом президент Франції Емманюель Макрон також закликав припинити постачання до Ізраїлю зброї, яка може бути використана для ударів по сектору Гази.
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