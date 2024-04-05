Турецький омбудсмен має намір відвідати українських полонених у Росії

Про це він сказав Укрінформу за підсумками візиту до України.

"Ми маємо намір після розмови з російською омбудсменкою здійснити такий самий візит до Росії, якщо буде така можливість та необхідні дозволи. Маємо намір зустрітися з родинами російських полонених в Україні, побачити українських полонених у Росії, вислухати їх, дослідити, чи відповідає поводження з полоненими міжнародному праву”, - розповів Малкоч.

Омбудсмен сподівається, що йому вдасться "прокласти шлях до обміну полоненими".

За результатами візиту в Україну, де турецький омбудсмен зустрівся з родинами українських полонених, які перебувають у полоні у РФ, та з російськими військовополоненими у таборі утримання у Львові, пізніше буде оприлюднено звіт.

"Перед тим, як оприлюднити цю доповідь, у нас буде розмова з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Якщо ми матимемо можливість, то плануємо поїхати в Росію і провести аналогічні дослідження, а потім опублікувати звіт. Але... важливішим за оприлюднення звіту, якби ми змогли цьому посприяти, принаймні частково, став би обмін полоненими", - резюмував турецький омбудсмен.