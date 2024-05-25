Туск не виключає відкриття одного з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключає відкриття одного з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Йдеться про пункт у Бобровниках
Про це повідомляє RMF24.
"Це нібито розблокує значну частину польського малого та середнього бізнесу, пов’язаного з прямим особистим торговельним обміном між білорусами та поляками", – сказав Дональд Туск.
Водночас він наголосив, що не прийме цього рішення, якщо військове і прикордонне командування матиме однозначно негативну думку, що це може мати масовий негативний вплив на безпеку Польщі.
За його словами, рішення може бути ухвалене протягом кількох днів. Туск також підкреслив, що він максимально далекий від жестів у бік білоруського режиму, і можливе відкриття кордону не слід трактувати таким чином.
- Країни Балтії, Польща, Фінляндія та Норвегія домовилися про створення так званої стіни безпілотників для захисту своїх кордонів.
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