Туск оголосив про намір Польщі прийняти Олімпіаду
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна прагне прийняти Олімпійські ігри у 2040 або 2044 році
Про це повідомляє RMF 24.
За словами Туска, Варшава докладатиме зусиль, аби організувати Олімпіаду. Він зазначив, що реальна перспектива, щоб це зробити, - 2040 або 2044 роки.
"Польща формально докладатиме зусиль для проведення Олімпійських ігор. Реалістична перспектива, про яку ми можемо говорити, беручи до уваги попередні рішення, зобов'язання, декларації Міжнародного олімпійського комітету – це 2040 або 2044 рік", - сказав премʼєр.
Відомо, що наступні Олміпійські ігри у 2028 році прийматиме американський Лос-Анджелес, коли господарем Олімпіади-2032 стане місто Брісбен в Австралії.
- Збірна України загалом здобула на Олімпіаді-2024 в Парижі 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.
- На Паралімпійських іграх-2024, які також відбудуться у Парижі, братимуть участь 140 українських спортсменів та змагатимуться у 17 з 22 видів спорту, що є рекордом в історії держави
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