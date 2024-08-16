Туск оголосив про намір Польщі прийняти Олімпіаду

Про це повідомляє RMF 24.

За словами Туска, Варшава докладатиме зусиль, аби організувати Олімпіаду. Він зазначив, що реальна перспектива, щоб це зробити, - 2040 або 2044 роки.

"Польща формально докладатиме зусиль для проведення Олімпійських ігор. Реалістична перспектива, про яку ми можемо говорити, беручи до уваги попередні рішення, зобов'язання, декларації Міжнародного олімпійського комітету – це 2040 або 2044 рік", - сказав премʼєр.

Відомо, що наступні Олміпійські ігри у 2028 році прийматиме американський Лос-Анджелес, коли господарем Олімпіади-2032 стане місто Брісбен в Австралії.