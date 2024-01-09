У 2023 році від вибухів у світі постраждала рекордна кількість цивільних

Про це пише BBC News з посиланням на дані британської благодійної організації Action on Armed Violence (AOAV).

Зазначається, що у 2023 році було зафіксовано збільшення кількості загиблих серед цивільного населення від вибухів на 122%.

Зростання значною мірою пояснюється війною, яка ведеться в Україні, між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі, збройні конфлікти у Судані, М'янмі та Сомалі.

У 2023 році AOAV виявила щонайменше 7307 вибухових інцидентів по всьому світу, порівняно з 4322, зареєстрованими в попередньому році. Атаки спричинили загибель щонайменше 15 305 мирних жителів, що на 122% більше, ніж у 2022 році. Ще десятки тисяч отримали поранення.

AOAV описує війну Ізраїлю в Газі як основну причину такого різкого збільшення кількості жертв серед цивільного населення, що становить близько третини від загальної кількості жертв у світі.Так, було зафіксовано 920 інцидентів із застосуванням вибухової зброї в Газі, в результаті чого загинули 9334 людини.

Організація також стверджує, що використання повітряної зброї в усьому світі зросло на 226% у 2023 році - з 519 випадків у 2022 році до 1694 минулого року. AOAV також зафіксувала значне зростання використання наземної зброї у 2023 році.