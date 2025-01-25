У 2024 році експорт зброї зі США досягнув рекордних показників
У 2024 році продажі американської військової техніки іноземним державам зросли на 29% і досягли рекордних $318,7 млрд
Про це повідомили в Державному департаменті США, передає Reuters.
Як зазначається, такі показники пов'язані із прагненням країн поповнити запаси, відправлені до України, та підготуватися до можливих масштабних конфліктів і підтверджують очікування зростання продажів для американських виробників зброї, таких як Lockheed Martin, General Dynamics і Northrop Grumman.
Акції цих компаній, як прогнозується, зростатимуть на тлі зростаючої глобальної нестабільності, зазначають автори.
У заяві Держдепартаменту зазначається, що продаж і передача зброї розглядаються як "важливі інструменти зовнішньої політики США з потенційними довгостроковими наслідками для регіональної та глобальної безпеки".
Повідомляється, що затверджені у 2024 році продажі включають $23 млрд на винищувачі F-16 та модернізацію для Туреччини, $18,8 млрд на винищувачі F-15 для Ізраїлю та $2,5 млрд на танки M1A2 Abrams для Румунії.
- Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог заявив, що у США обговорюють можливість купівлі для України зброї коштом заморожених російських активів.
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