У 2024 році експорт зброї зі США досягнув рекордних показників

Про це повідомили в Державному департаменті США, передає Reuters.

Як зазначається, такі показники пов'язані із прагненням країн поповнити запаси, відправлені до України, та підготуватися до можливих масштабних конфліктів і підтверджують очікування зростання продажів для американських виробників зброї, таких як Lockheed Martin, General Dynamics і Northrop Grumman.

Акції цих компаній, як прогнозується, зростатимуть на тлі зростаючої глобальної нестабільності, зазначають автори.

У заяві Держдепартаменту зазначається, що продаж і передача зброї розглядаються як "важливі інструменти зовнішньої політики США з потенційними довгостроковими наслідками для регіональної та глобальної безпеки".

Повідомляється, що затверджені у 2024 році продажі включають $23 млрд на винищувачі F-16 та модернізацію для Туреччини, $18,8 млрд на винищувачі F-15 для Ізраїлю та $2,5 млрд на танки M1A2 Abrams для Румунії.