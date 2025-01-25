У США не виключають можливості купівлі для України зброї коштом заморожених активів РФ

Про це він сказав в етері Fox News.

У Келлога запитали, чи є можливість використання Україною заморожених російських активів для купівлі американської зброї. Він відповів, що "це предмет дискусії".

"Ми завжди про це неодноразово говорили, про використання російських заморожених активів для купівлі американської зброї. І це один з моментів, який потребує обговорення і це буде обговорюватися з президентом", - сказав він.

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Разом з тим, спецпредставник Трампа наголосив, що хоч озброєння є ключовим елементом для досягнення миру, важливими залишаються дипломатія та економічний вплив.