У США не виключають можливості купівлі для України зброї коштом заморожених активів РФ
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог заявив, що у США обговорюють можливість купівлі для України зброї коштом заморожених російських активів
Про це він сказав в етері Fox News.
У Келлога запитали, чи є можливість використання Україною заморожених російських активів для купівлі американської зброї. Він відповів, що "це предмет дискусії".
"Ми завжди про це неодноразово говорили, про використання російських заморожених активів для купівлі американської зброї. І це один з моментів, який потребує обговорення і це буде обговорюватися з президентом", - сказав він.
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Разом з тим, спецпредставник Трампа наголосив, що хоч озброєння є ключовим елементом для досягнення миру, важливими залишаються дипломатія та економічний вплив.
- Раніше посолка у США Оксана Маркарова заявила, що паралельно з використанням прибутків від заморожених російських активів на підтримку свого бюджету Україна веде переговори з партнерами про конфіскацію всіх заблокованих 300 млрд доларів росіян.
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