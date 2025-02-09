У 2024 році КНДР відправила до РФ тисячі робітників попри резолюцію Радбезу ООН, - розвідка Південної Кореї

Про це інформує Yonhap, посилаючись на національну розвідувальну службу Південної Кореї.

За їхніми даними, торік КНДР відправляла людей на різні будівельні майданчики по всій Росії через нестачу робочої сили, спричинену війною РФ проти України.

Згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН у відповідь на випробування зброї Північною Кореєю, країні заборонено відправляти своїх громадян на роботу за кордон, а всі північнокорейські робітники мали повернутися назад до грудня 2019 року.

У Сеулі зазначають, що Північна Корея та Росія можуть використовувати студентські візи для відряджання північнокорейських працівників.

Торік у РФ в'їхав 13 221 громадянин КНДР, що приблизно в 12 разів більше, ніж роком раніше. Серед них було 7887 людей, які казали, що приїхали з освітньою метою.