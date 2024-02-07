В Австралії працівникам дозволять ігнорувати дзвінки та повідомлення роботодавців у неробочий час
В Австралії працівникам планують дозволити ігнорувати дзвінки та повідомлення роботодавців у неробочий час: начальство, яке порушуватиме це правило, штрафуватимуть
Про це пише Reuters.
Вказано, що відповідний законопроєкт представлять у парламенті цього тижня. Він стане частиною низки змін до законодавства про трудові відносини, яке покликане захистити права працівників і відновити баланс між роботою та особистим життям.
"Людину, якій не платять за роботу 24 години на добу, не можуть карати за те, що вона не в мережі й не доступна 24 години на добу", - заявив прем’єр-міністр країни Ентоні Албанізі.
Більшість сенаторів уже заявили про підтримку цього законопроєкту, оскільки австралійці щороку в середньому працюють шість тижнів без оплати за понаднормову роботу. Це більш ніж 60,1 мільярда доларів невиплаченої заробітної плати.
Зазначається, що подібні закони вже діють у Франції, Іспанії та інших країнах Європейського Союзу.
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