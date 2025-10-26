У Балтиморі поліція затримала підлітка з пачкою чіпсів через помилку ШІ, який ідентифікував її як зброю

Про це інформує WMAR-2.

За словами 16-річного потерпілого Такі Аллена, після футбольного тренування він їв пакет чіпсів "Дорітос" і поклав порожній пакет у кишеню. Через 20 хвилин приїхали близько 8 патрульних машин, правоохоронці вийшли зі зброєю, націленою на нього, і наказали лягти на землю.

"З’явилася поліція, приблизно вісім машин, а потім усі вони виїхали з пістолетами, спрямованими на мене, і говорили про те, щоб лягти на землю. Я підняв руки вгору, ніби запитуючи: "Що відбувається?"Вони наказали мені стати на коліна, заарештували мене та закували у кайдани", – сказав Аллен.

Поліцейські обшукали його, а потім знайшли біля дверей порожній пакет.

Реакція школи

Директорка школи Кейт Сміт надіслала батькам листа, в якому, зокрема, зазначила: "Будь ласка, знайте, що забезпечення безпеки наших учнів та шкільної громади є одним із наших головних пріоритетів".

Але Аллен сказав, що Сміт прийшла поговорити з ним лише через три дні після інциденту.

"Я очікував, що вони хоча б підійдуть до мене після цієї ситуації або наступного дня, але через три дні це просто показує, що вам справді не байдуже, чи ви робите це лише тому, що мені подзвонив начальник управління", – розповів підліток.

Після інциденту школяр сказав, що боїться виходити на вулицю після футбольного тренування і чекає всередині.

"Тепер мені здається, що іноді після тренування я більше не виходжу на вулицю. Бо якщо я виходжу, то не хочу… не думаю, що мені достатньо безпечно виходити на вулицю, особливо їсти пачку чіпсів чи пити щось. Я просто залишаюся всередині, поки не приїде мій транспорт", – зазначив Аллен.