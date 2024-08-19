У Башкортостані стався вибух на нафтохімічному заводі: начебто є постраждалі

Про це повідомляє МНС Росії та місцеві ЗМІ.

Зазначають, що після вибуху вранці на підприємстві у Стерлітамаку почалася пожежа, кадри якої з'явилися у місцевих пабліках.

За даними МНС, пожежники гасять факельне загоряння через розгерметизацію з подальшим горінням зрідженого газу. На місці працюють 20 фахівців та 6 одиниць техніки.

Згодом місцева влада заявила, що йдеться про вибух на продуктопроводі Стерлітамакського нафтохімічного заводу. За їхньою інформацією, внаслідок інциденту є троє постраждалих. Вони начебто перебувають у реанімації у тяжкому стані.

Водночас російський телеграм-канал Baza стверджує, що вранці на заводі відбувалося продування трубопроводу.