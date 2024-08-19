У Башкортостані стався вибух на нафтохімічному заводі: начебто є постраждалі
Уранці понеділка, 19 серпня, у Башкортостані, що є суб'єктом РФ, пролунав вибух на нафтохімічному заводі у місті Стерлітамак. У результаті пожежі нібито постраждали троє людей
Про це повідомляє МНС Росії та місцеві ЗМІ.
Зазначають, що після вибуху вранці на підприємстві у Стерлітамаку почалася пожежа, кадри якої з'явилися у місцевих пабліках.
За даними МНС, пожежники гасять факельне загоряння через розгерметизацію з подальшим горінням зрідженого газу. На місці працюють 20 фахівців та 6 одиниць техніки.
Згодом місцева влада заявила, що йдеться про вибух на продуктопроводі Стерлітамакського нафтохімічного заводу. За їхньою інформацією, внаслідок інциденту є троє постраждалих. Вони начебто перебувають у реанімації у тяжкому стані.
Водночас російський телеграм-канал Baza стверджує, що вранці на заводі відбувалося продування трубопроводу.
- Тим часом у Пролетарську Ростовської області Росії триває пожежа на нафтобазі, яка виникла 18 серпня після атаки безпілотників.
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