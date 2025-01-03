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У Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні

Марія Науменко
3 січня, 2025 п'ятниця
20:01
Світ США Україна

У п'ятницю, 3 січня, радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі анонсував новий пакет допомоги Україні, який буде оголошено найближчими днями

Зміст

Про це повідомляє Голос Америки.

"Найближчими днями будуть оголошення про додаткову безпекову допомогу для України", - цитує Кірбі журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Крім того, Кірбі припустив ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" за чинної адміністрації до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

  • У понеділок, 30 грудня, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні вартістю 2,5 млрд доларів.
  • Того ж дня міністерство фінансів США передало Україні додатково 3,4 млрд доларів бюджетної допомоги.
Теги:
Новини
Війна з Росією
Україна
політика
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
Джон Кірбі
Світ про Україну
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