У Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні

Про це повідомляє Голос Америки.

"Найближчими днями будуть оголошення про додаткову безпекову допомогу для України", - цитує Кірбі журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Крім того, Кірбі припустив ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" за чинної адміністрації до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня.