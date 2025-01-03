У Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні
У п'ятницю, 3 січня, радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі анонсував новий пакет допомоги Україні, який буде оголошено найближчими днями
Про це повідомляє Голос Америки.
"Найближчими днями будуть оголошення про додаткову безпекову допомогу для України", - цитує Кірбі журналіст Голосу Америки Остап Яриш.
Крім того, Кірбі припустив ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" за чинної адміністрації до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня.
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