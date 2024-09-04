У Білорусі заявили, що вперше в історії спіймали агента японських спецслужб

Про це повідомляє державна білоруська агенція БелТА.

За словами пропагандистів, агент японських спецслужб збирав інформацію про соціально-політичну ситуацію в Білорусі та реалізацію китайської ініціативи "Один пояс — один шлях".

Агент також буцімто моніторив ситуацію на білорусько-українському кордоні, фільмував та фіксував військову інфраструктуру.

У ролику, який прикріпили білоруське медіа, наголосили, що спіймали "самурая особливого призначення".

"Мої дії можуть бути небезпечні для Білорусі", - заявив так званий японський розвідник.