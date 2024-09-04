У Білорусі заявили, що вперше в історії спіймали агента японських спецслужб
У середу, 4 вересня, білоруські медіа повідомили, що у їхній країні вперше в історії затримали агента японських спецслужб
Про це повідомляє державна білоруська агенція БелТА.
За словами пропагандистів, агент японських спецслужб збирав інформацію про соціально-політичну ситуацію в Білорусі та реалізацію китайської ініціативи "Один пояс — один шлях".
Агент також буцімто моніторив ситуацію на білорусько-українському кордоні, фільмував та фіксував військову інфраструктуру.
У ролику, який прикріпили білоруське медіа, наголосили, що спіймали "самурая особливого призначення".
"Мої дії можуть бути небезпечні для Білорусі", - заявив так званий японський розвідник.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, які "були засуджені за злочини протестної спрямованості".
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