У Британії на Кліфтонському мосту знайшли валізи з людськими останками: поліція вдруге затримала підозрюваного
Поліція Великої Британії заарештувала 34-річного чоловіка підозрюваного у справі про знайдені на початку цього тижня дві валізи з людськими останками на Кліфтонському мосту в західній Англії
Про це повідомляє CNN.
Чоловіка заарештували в Брістолі та взяли під варту вранці в суботу, 13 липня, в рамках спільної операції лондонської та місцевої поліції. Згідно із заявою лондонської поліції, він буде доставлений до Лондона для допиту.
Раніше столична поліція повідомила, що 36-річного чоловіка, заарештованого в Лондоні вранці в п'ятницю за жахливу знахідку на підвісному мосту Кліфтон у Брістолі, звільнили без пред'явлення звинувачень.
Наразі поліція не розшукує нікого у зв'язку з інцидентом, додається в заяві.
Заступник помічника комісара Енді Валентайн назвав суботній арешт "значною подією" у розслідуванні поліції.
Розслідування тривають після того, як у середу знайшли валізи з людськими останками на знаменитому мосту в Брістолі, приблизно за 160 кілометрів на захід від столиці.
Офіцери вважають, що їм відомі особи двох чоловіків-жертв, але "офіційна ідентифікація ще не відбулася". Правоохоронці встановлюють та повідомляють їхніх родичів.
Ще раніше поліція знайшла людські останки у квартирі на заході Лондона, які, на її думку, пов’язані з частинами тіла, знайденими в Брістолі
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