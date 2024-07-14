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У Британії на Кліфтонському мосту знайшли валізи з людськими останками: поліція вдруге затримала підозрюваного

14 липня, 2024 неділя
09:26
Світ ґрати

Поліція Великої Британії заарештувала 34-річного чоловіка підозрюваного у справі про знайдені на початку цього тижня дві валізи з людськими останками на Кліфтонському мосту в західній Англії

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Чоловіка заарештували в Брістолі та взяли під варту вранці в суботу, 13 липня, в рамках спільної операції лондонської та місцевої поліції. Згідно із заявою лондонської поліції, він буде доставлений до Лондона для допиту.

Раніше столична поліція повідомила, що 36-річного чоловіка, заарештованого в Лондоні вранці в п'ятницю за жахливу знахідку на підвісному мосту Кліфтон у Брістолі, звільнили без пред'явлення звинувачень.

Наразі поліція не розшукує нікого у зв'язку з інцидентом, додається в заяві.

Заступник помічника комісара Енді Валентайн назвав суботній арешт "значною подією" у розслідуванні поліції.

Розслідування тривають після того, як у середу знайшли валізи з людськими останками на знаменитому мосту в Брістолі, приблизно за 160 кілометрів на захід від столиці.

Офіцери вважають, що їм відомі особи двох чоловіків-жертв, але "офіційна ідентифікація ще не відбулася". Правоохоронці встановлюють та повідомляють їхніх родичів.

Ще раніше поліція знайшла людські останки у квартирі на заході Лондона, які, на її думку, пов’язані з частинами тіла, знайденими в Брістолі

  • У п’ятницю, 12 липня, суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдуіна в ненавмисному вбивстві українки, кінооператорки Галини Гатчінс у 2021 році на зйомках фільму "Іржа".
Теги:
Кримінал
поліція
Велика Британiя
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