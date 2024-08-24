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У Британії порадили призупинити увʼязнення учасників заворушень через переповнені вʼязниці

Дар'я Куркіна
24 серпня, 2024 субота
07:00
Світ прапор Британії

Магістратським судам Великої Британії порадили призупинити винесення вироків та ймовірне увʼязнення учасників антимігрантських заворушень на тлі переповнення вʼязниць принаймні до 10 вересня

Зміст

Про це пише The Telegraph.

Один із найбільш високопоставлених британських суддів, суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу Ніколас Грін, порадив принаймні до 10 вересня магістратським судам відкласти винесення вироків правопорушникам, які вийшли під заставу.

За очікуваннями, після 10 вересня близько 2 тис. увʼязнених звільнять достроково, через що тиск на британські вʼязниці зменшиться, відповідно до планів уряду.

Видання додає, раніше цього тижня кількість вільних місць у чоловічих вʼязницях Великої Британії "закритого" типу зменшилася до 300, що стало причиною запровадження в державі надзвичайних заходів, відомі як операція "Ранній світанок". Вони передбачають, що поліція протягом довшого часу утримуватиме підозрюваних у камерах поліцейських відділків.

Що відомо про масові заворушення у Великій Британії

29 липня 2024 року в містечку Саутпорт поблизу Ліверпуля 17-річний син вихідців з Руанди Аксель Муганва Рудакубана прийшов до танцювального клубу та зарізав трьох неповнолітніх дівчат і поранив ще 8 дітей.

Вихідними, 3-4 серпня 2024 року, у Великій Британії мали місце масові заворушення та пошкодження майна, в які переросли попередні вуличні протести з приводу вбивства трьох дітей у танцювальному клубі міста Саутпорт.

5 серпня Стармер заявив, що Велика Британія створить "постійну армію" спеціалізованих поліцейських, які боротимуться з заворушеннями.

11 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скасував запланований відпочинок наступного тижня, аби зосередитися на боротьбі з хвилею заворушень, що охопила країну.

19 серпня міністерство юстиції Великої Британії застосувало надзвичайні заходи, що мають назву операція "Ранній світанок", для зменшення переповненості в'язниць після висунення звинувачень сотням учасників заворушень.

Теги:
Кримінал
Масові заворушення
Велика Британiя
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