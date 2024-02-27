У Британії викрали одяг і спорядження, призначені для навчання українських військових

Про це повідомило міноборони Нідерландів.

У міністерстві уточнили, що крадіжка сталася минулого тижня, проте оголосили про неї в понеділок, 26 лютого. Речі призначалися для українських військових, які проходять навчання у Великій Британії. Товари викрали з цивільної вантажівки, яка їх перевозила. Пограбування сталося під час нічної зупинки машини у Великій Британії. Невідомі розрізали тент вантажного відділення та винесли звідти частину речей. Місцева поліція вже розслідує крадіжку.

Українські військові проходять вишкіл у Великій Британії в рамках операції Interflex. До неї долучені також збройні сили Нідерландів.