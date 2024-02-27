У Британії викрали одяг і спорядження, призначені для навчання українських військових
Під час транспортування з Нідерландів до Великої Британії з вантажівки було викрадено форму та спорядження, яке везли українським військовим
Про це повідомило міноборони Нідерландів.
У міністерстві уточнили, що крадіжка сталася минулого тижня, проте оголосили про неї в понеділок, 26 лютого. Речі призначалися для українських військових, які проходять навчання у Великій Британії. Товари викрали з цивільної вантажівки, яка їх перевозила. Пограбування сталося під час нічної зупинки машини у Великій Британії. Невідомі розрізали тент вантажного відділення та винесли звідти частину речей. Місцева поліція вже розслідує крадіжку.
Українські військові проходять вишкіл у Великій Британії в рамках операції Interflex. До неї долучені також збройні сили Нідерландів.
- Операція Interflex – програма підготовки українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії. Програма організована Сполученим Королівством спільно з країнами-учасницями Об'єднаного експедиційного корпусу й іншими союзниками. Навчання фінансує Велика Британія в рамках загальної підтримки України.
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