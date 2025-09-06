У Брюсселі хочуть залучити військових для патрулювання міста: чому виникла така потреба

Про це повідомило Politico.

"Армія повинна захищати цілісність території. Зазвичай солдати роблять це на наших кордонах або далеко за їх межами. Але війна з наркозлочинністю також підпадає під захист нашої території", – заявив Кентен.

Раніше у столиці Бельгії сталася стрілянина, повʼязана з наркотиками. Прокурор Брюсселя після цього порахував загальну кількість таких ситуацій, яка становить 57 з початку цього року, зокрема, 20 стрілянин відбулися влітку.

У МВС мають план щодо розгортання військових у Брюсселі. Згідно з ним, залучені солдати будуть у командах та разом із поліцією патрулювати місто. Вони працюватимуть неподалік станцій метро та у визначених районах.

Наразі постанова щодо роботи військових з метою протидії злочинам готова і її згодом надішлють на погодження кабміну.

"Наша столиця, Брюссель, є катастрофою з точки зору безпеки. Нам потрібно повернути контроль", – заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.