У Брюсселі хочуть залучити військових для патрулювання міста: чому виникла така потреба
Міністр безпеки й внутрішніх справ Бельгії Бернер Кентен оголосив про плани запровадити патрулювання військових у Брюсселі з метою запобіганню насильства, повʼязаного з наркотиками
Про це повідомило Politico.
"Армія повинна захищати цілісність території. Зазвичай солдати роблять це на наших кордонах або далеко за їх межами. Але війна з наркозлочинністю також підпадає під захист нашої території", – заявив Кентен.
Раніше у столиці Бельгії сталася стрілянина, повʼязана з наркотиками. Прокурор Брюсселя після цього порахував загальну кількість таких ситуацій, яка становить 57 з початку цього року, зокрема, 20 стрілянин відбулися влітку.
У МВС мають план щодо розгортання військових у Брюсселі. Згідно з ним, залучені солдати будуть у командах та разом із поліцією патрулювати місто. Вони працюватимуть неподалік станцій метро та у визначених районах.
Наразі постанова щодо роботи військових з метою протидії злочинам готова і її згодом надішлють на погодження кабміну.
"Наша столиця, Брюссель, є катастрофою з точки зору безпеки. Нам потрібно повернути контроль", – заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.
- Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявляв, що його держава не буде передавати на користь Україні заморожені російські активи, бо це нібито підірве довіру до євро та до Брюсселя як "центру фінансових послуг".
