У Чехії домовилися про систему депозитів на імпортовану аграрну продукцію з України

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зауважується, що імпортерам будуть повернені депозити у випадку відправки зерна з Європейського Союзу на ринки третіх країн. В аграрній палаті Чехії вважають, що це могло б вирішити проблему спаду конкурентоспроможності чеських фермерів через імпорт аграрної продукції з України.

У матеріалі також зазначено, ЄС проведе переговори щодо нової форми угоди про вивезення українського зерна на європейський ринок до середини 2024 року.

Аграрна палата водночас заявила: необхідно вирішити проблему, яка виникає через те, що зерно з України потрапляє на європейський ринок, а не до інших країн. Місцеві фермери опиняються не у вигідному становищі в порівнянні з українськими виробниками, оскільки вони не повинні дотримуватись європейських екологічних стандартів.