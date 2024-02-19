У Чехії домовилися про систему депозитів на імпортовану аграрну продукцію з України
Представники політичних партій Чехії, зокрема опозиційних, та аграрна палата країни домовились про можливість запровадження мит у вигляді депозитів, які повертаються, на імпорт сільськогосподарської продукції з України
Про це повідомляє Radio Prague International.
Зауважується, що імпортерам будуть повернені депозити у випадку відправки зерна з Європейського Союзу на ринки третіх країн. В аграрній палаті Чехії вважають, що це могло б вирішити проблему спаду конкурентоспроможності чеських фермерів через імпорт аграрної продукції з України.
У матеріалі також зазначено, ЄС проведе переговори щодо нової форми угоди про вивезення українського зерна на європейський ринок до середини 2024 року.
Аграрна палата водночас заявила: необхідно вирішити проблему, яка виникає через те, що зерно з України потрапляє на європейський ринок, а не до інших країн. Місцеві фермери опиняються не у вигідному становищі в порівнянні з українськими виробниками, оскільки вони не повинні дотримуватись європейських екологічних стандартів.
- 14 лютого стало відомо, що міністерство закордонних справ Чехії має намір ухвалити постанову про невидачу віз громадянам РФ та Білорусі без конкретного терміну завершення.
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