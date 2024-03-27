У Чехії назвали нинішні загрози безпековій ситуації у світі найсерйознішими з часів Другої світової
Директор інформаційної служби безпеки Чехії (BIS) Міхал Коуделка заявив, що поточна ситуація з безпекою у світі є найсерйознішою з часів Другої світової війни
Про це повідомляє ČTK.
"Те, що роблять російські воїни в Україні чи палестинські терористи в Ізраїлі, могли б вони безжалісно робити і в нас", - зазначив Коуделка після зустрічі з президентом Петром Павлом у штабі контррозвідки в Празі.
За його словами, поточна ситуація з безпекою у світі є найсерйознішою з часів Другої світової війни.
Коуделка зазначив, що було б помилкою розглядати конфлікти в Україні чи секторі Газа як щось, що не стосується інших країн.
"Агресивна Російська Федерація є великою загрозою для демократичних країн Європи, в тому числі для Чехії", - сказав він.
Серед загроз він також назвав можливість повернення ісламського тероризму в Європу.
"Ми не можемо недооцінювати ризик, навіть якщо у нас немає конкретної інформації про пряму загрозу безпеці Чехії", - сказав Коуделка.
- Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що її країна відправила в Україну всі свої вертольоти Мі-24.
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