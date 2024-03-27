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У Чехії назвали нинішні загрози безпековій ситуації у світі найсерйознішими з часів Другої світової

27 березня, 2024 середа
01:18
Світ Чехія

Директор інформаційної служби безпеки Чехії (BIS) Міхал Коуделка заявив, що поточна ситуація з безпекою у світі є найсерйознішою з часів Другої світової війни

Про це повідомляє ČTK.

"Те, що роблять російські воїни в Україні чи палестинські терористи в Ізраїлі, могли б вони безжалісно робити і в нас", - зазначив Коуделка після зустрічі з президентом Петром Павлом у штабі контррозвідки в Празі. 

За його словами, поточна ситуація з безпекою у світі є найсерйознішою з часів Другої світової війни.

Коуделка зазначив, що було б помилкою розглядати конфлікти в Україні чи секторі Газа як щось, що не стосується інших країн.

"Агресивна Російська Федерація є великою загрозою для демократичних країн Європи, в тому числі для Чехії", - сказав він.

Серед загроз він також назвав можливість повернення ісламського тероризму в Європу.

"Ми не можемо недооцінювати ризик, навіть якщо у нас немає конкретної інформації про пряму загрозу безпеці Чехії", - сказав Коуделка.

  • Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що її країна відправила в Україну всі свої вертольоти Мі-24.

Теги:
Україна
Чехія
Війна з Росією
підтримка України
Війна в Ізраїлі
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