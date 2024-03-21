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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Чехія передала Україні останню партію вертольотів Мі-24

Чехія передала Україні останню партію вертольотів Мі-24

21 березня, 2024 четвер
22:29
Війна з Росією Мі-24

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що її країна відправила в Україну всі свої вертольоти Мі-24

Про це повідомляє Denik-N.

"У нас більше немає обладнання, яке можна було б пожертвувати", - сказала Чернохова.

За даними видання, два тижні тому чеський уряд таємно схвалив останню поставку вертольотів радянської епохи в Україну для захисту від російської агресії.

У серпні минулого року Чехія натякнула, що оскільки придбала нові вертольоти у США, то свої старі Мі-24 В передасть Україні.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

12 березня у Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.

В уряді Чехії заявили, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за ініціативою Праги, ймовірно, почнуть надходити до України у червні.

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро в рамках наступного пакета допомоги.

15 березня міноборони Португалії заявило, що виділить 100 млн євро на чеську ініціативу пошуку боєприпасів для України.

19 березня міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен оголосив, що уряд країни виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України у рамках ініціативи Чехії.

21 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи допомоги Україні.

Угорщина та Словаччина відмовились приєднатися до ініціативи Чехії щодо снарядів для України.

Теги:
Чехія
допомога Україні
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