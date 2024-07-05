У Червоному морі США знищили 2 кораблі та радіолокаційну станцію хуситів
4 липня американські військові у Червоному морі на території Ємену знищили два надводних кораблі та одну радіолокаційну станцію підтримуваних Іраном хуситів
Про це повідомляє Центральне командування США (USCENTCOM).
Зазначається, що армією США було встановлено, що два надводних кораблі (USV) та радіолокаційна станція становлять безпосередню загрозу для сил США та коаліції, а також для торговельних суден у регіоні.
"Ці дії були вжиті, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними", - наголосили у командуванні.
- Американська розвідка стверджує, що лідер Кремля Володимир Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти єменських хуситів крилатими ракетами.
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