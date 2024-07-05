У Червоному морі США знищили 2 кораблі та радіолокаційну станцію хуситів

Про це повідомляє Центральне командування США (USCENTCOM).

Зазначається, що армією США було встановлено, що два надводних кораблі (USV) та радіолокаційна станція становлять безпосередню загрозу для сил США та коаліції, а також для торговельних суден у регіоні.

"Ці дії були вжиті, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними", - наголосили у командуванні.