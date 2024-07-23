У Держдепі заявили, що Україна залишається топтемою під час переговорів США з союзниками

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер перед турне держсекретаря Ентоні Блінкена до Індо-Тихоокеанського регіону, передає Укрінформ.

Відповідаючи на питання щодо того, чи планується обговорення щодо забезпечення України більшою кількістю систем ППО Patriot на зустрічі в Токіо очільників зовнішньополітичних та оборонних відомств США і Японії, він відповів: "Щоразу, коли ми ведемо такі дискусії з нашими союзниками й партнерами, ситуація навколо України та необхідність продовжувати підтримку України є топтемами у списку обговорень".

Речник не вказав, які теми будуть обговорюватися, втім, зазначив, що США повідомлять деталі, коли зустрічі відбудуться.