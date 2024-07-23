У Держдепі заявили, що Україна залишається топтемою під час переговорів США з союзниками
У Державному департаменті заявили, що коли США ведуть перемовини з міжнародними партнерами і союзниками в контексті питань глобальної безпеки, Україна залишається однією з найважливіших тем
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер перед турне держсекретаря Ентоні Блінкена до Індо-Тихоокеанського регіону, передає Укрінформ.
Відповідаючи на питання щодо того, чи планується обговорення щодо забезпечення України більшою кількістю систем ППО Patriot на зустрічі в Токіо очільників зовнішньополітичних та оборонних відомств США і Японії, він відповів: "Щоразу, коли ми ведемо такі дискусії з нашими союзниками й партнерами, ситуація навколо України та необхідність продовжувати підтримку України є топтемами у списку обговорень".
Речник не вказав, які теми будуть обговорюватися, втім, зазначив, що США повідомлять деталі, коли зустрічі відбудуться.
- Раніше стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе "вистояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані" без підтримки США.
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