Україна зможе вистояти без підтримки США, - Блінкен

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що Блінкен вперше прямо заговорив про те, що колишній президент Дональд Трамп може виграти вибори в листопаді та відмовитися від зобов’язань перед Україною.

Натомість держсекретар висловлює впевненість, що завдяки підтримці понад 20 європейських країн Україна зможе вистояти і без підтримки Сполучених Штатів.

Блінкен заявив у п'ятницю, що будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати сильну двопартійну підтримку України в Конгресі в інтересах протидії спробам лідера Росії Володимира Путіна розширити територію та вплив Москви.