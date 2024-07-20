Україна зможе вистояти без підтримки США, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе "вистояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані" без підтримки США
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що Блінкен вперше прямо заговорив про те, що колишній президент Дональд Трамп може виграти вибори в листопаді та відмовитися від зобов’язань перед Україною.
Натомість держсекретар висловлює впевненість, що завдяки підтримці понад 20 європейських країн Україна зможе вистояти і без підтримки Сполучених Штатів.
Блінкен заявив у п'ятницю, що будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати сильну двопартійну підтримку України в Конгресі в інтересах протидії спробам лідера Росії Володимира Путіна розширити територію та вплив Москви.
- Дональд Трамп після розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що прагне "принести мир у світ" та посадити за стіл переговорів Україну та Росію.
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