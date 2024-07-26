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У дев'яти містах Бельгії викрили підготовку теракту, заарештовано 7 осіб

Ксенія Золотова
26 липня, 2024 п'ятниця
09:04
Світ Новини Львова

У Бельгії поліція провела 14 обшуків у дев’яти різних містах й заарештувала та доставила на допит сімох осіб за підозрою у причетності до терористичного угруповання та підготовки теракту

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Про це повідомляє The Brussels Times.

Метою проведення операції було затримання кількох осіб, підозрюваних в участі в діяльності терористичного угруповання, фінансуванні тероризму та підготовці теракту.

Обшуки проводилися в містах Антверпен, Серен, Сен-Жос-тен-Ноде, Менен, Бург-Леопольд, Льєж, Кортрейк, Гент і Зонховен.

Всього затримано і доставлено на допит сім осіб. Підозрювані постануть перед слідчим, який вирішить, передати їх до суду чи взяти під ордер на арешт.

Правоохоронці розглядають імовірність збільшення терористичної загрози у зв'язку з Олімпіадою-2024. Зокрема, загальний рівень терористичної загрози в Бельгії встановлено на рівні 3 за шкалою від 1 до 4, що означає, що загроза є "можливою та ймовірною". Координаційний орган країни з оцінки загроз (OCAD) підвищив рівень з 2 до 3 вперше за п'ять років. 

Однак мета нападу, який готувався заарештованими особами, поки не з'ясована, тому ніщо не свідчить про те, що підозрювані планували націлитися на Олімпіаду.

ЗМІ кажуть, що арешти пов’язані з потенційною ісламістською загрозою, і що подібні арешти були проведені одночасно в інших країнах Європи. Загроза з ісламістських джерел залишається найбільшою для Бельгії (на неї припадає понад 40% повідомлень про загрози).

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Теги:
Кримінал
Україна
Бельгія
тероризм
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