У Іспанії до 18 років засудили чоловіка, який надіслав у посольство України пакунок з вибухівкою

Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що чоловік отримав 10 років увʼязнення за звинуваченнями у тероризмі, а ще 8 років він буде за ґратами через виготовлення вибухових пристроїв.

Відповідно до вироку суду, Паскуаль діяв "з метою створити великий розлад в іспанському суспільстві, щоб воно чинило тиск на уряди Іспанії та Сполучених Штатів, інші інституції в Іспанії з метою припинення підтримки України у війні проти Росії".

Також у матеріалі йдеться, що пенсіонер повинен виплатити компенсацію в розмірі €1,5 тис. співробітнику посольства України в Мадриді Миколі Величку: він постраждав через детонацію вибухівки Паскуаля.

Підкреслено, що поліція в ході розслідування виявила на вибухових пристроях сліди ДНК, ідентичні ДНК пенсіонера. Також записи, котрі надав інтернет-магазин Amazon, свідчать про те, що він у червні та липні 2022 року купував прекурсори для виготовлення вибухівки.

Reuters додає, іспанський суд має винести окреме рішення про ув’язнення фігуранта, який може подати апеляцію на вирок.