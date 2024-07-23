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У Іспанії до 18 років засудили чоловіка, який надіслав у посольство України пакунок з вибухівкою

Дар'я Куркіна
23 липня, 2024 вiвторок
21:56
Світ Помпейо Гонсалес Паскуаль

Сьогодні, 23 липня, Верховний суд Іспанії засудив до 18 років за ґратами 74-річного пенсіонера Помпейо Гонсалеса Паскуаля, який розсилав у 2022 році посольствам та установам пакунки з вибухівкою, зокрема й посольству України

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що чоловік отримав 10 років увʼязнення за звинуваченнями у тероризмі, а ще 8 років він буде за ґратами через виготовлення вибухових пристроїв.

Відповідно до вироку суду, Паскуаль діяв "з метою створити великий розлад в іспанському суспільстві, щоб воно чинило тиск на уряди Іспанії та Сполучених Штатів, інші інституції в Іспанії з метою припинення підтримки України у війні проти Росії".

Також у матеріалі йдеться, що пенсіонер повинен виплатити компенсацію в розмірі €1,5 тис. співробітнику посольства України в Мадриді Миколі Величку: він постраждав через детонацію вибухівки Паскуаля.

Підкреслено, що поліція в ході розслідування виявила на вибухових пристроях сліди ДНК, ідентичні ДНК пенсіонера. Також записи, котрі надав інтернет-магазин Amazon, свідчать про те, що він у червні та липні 2022 року купував прекурсори для виготовлення вибухівки.

Reuters додає, іспанський суд має винести окреме рішення про ув’язнення фігуранта, який може подати апеляцію на вирок.

  • 30 листопада 2022 року у посольстві України в Мадриді пролунав вибух, внаслідок якого постраждав комендант установи. Стало відомо, що вибухівка знаходилась у пакунку, який призначався послу України.
  • Пізніше пакунок з, імовірно, вибуховим пристроєм 30 грудня отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України.
  • 1 грудня вибухівку в поштовому пакунку надіслали до посольства США у Мадриді.
  • 23 січня 2023 року The New York Times писали, що до розсилки листів із бомбами офіційним особам в Іспанії причетна російська військова розвідка, яка використовувала ультраправі угруповання.
  • 25 січня того ж року було затримано 74-річного іспанця, якого підозрюють у надсиланні листів із вибухівкою, зокрема до прем'єра Іспанії Педро Санчеса та в посольство України в Мадриді.

Теги:
Кримінал
Україна
Росія
Іспанія
тероризм
Війна з Росією
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