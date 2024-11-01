У Дубліні тисячі людей прийшли на фейковий гелловінський парад, який ШІ вигадав для пакистанського сайту

Про це пише Engadget.

Там зазначили, що сайт My Spirit Halloween оприлюднив інформацію про фейковий парад з нагоди Гелловіну, який мав відбутися з 19:00 до 21:00 на вулицях Дубліна. Новина про парад поширилася в Інтернеті, і навіть потрапила до рейтингу новин у Google.

People waiting for a halloween parade. #Dublin



No Gardai around, no official announcement, people waiting on the wrong side of the road...



Someone did pull a big #hoax #Prank pic.twitter.com/zTQUShZrya — Artur Martins (@arturmartins) October 31, 2024

Так, на фейковий парад прийшли тисячі людей в гелловінських костюмах. Згодом у поліції закликали учасників розійтись та зазначили, що "всупереч інформації, яка поширюється в Інтернеті, сьогодні ввечері або вночі в центрі Дубліна не планується проведення параду з нагоди Гелловіну".

Як пише видання, сайт My Spirit Halloween, ймовірно, походить з Пакистану і публікує всі види контенту, згенерованого штучним інтелектом, на кшталт оголошення, яке спричинило плутанину.

Згодом власник сайту Назір Алі перепросив у всіх, хто прийшов на парад, але наголосив, що "це був не обман, а помилка", пише The Irish Times.

"Це була наша помилка, і ми повинні були двічі перевірити, щоб переконатися, що це дійсно відбувається. Але медіа пишуть, що ми опублікували це навмисно, а це дуже, дуже неправильно», - сказав Назір Алі.

За його словами, це сталося тому, що один з його співробітників шукав інформацію про події, що відбуваються в Дубліні, і знайшов згадку про попередній парад на Хелловін. Працівник припустив, що ця подія відбудеться і цьогоріч, а потім додав деталі з іншого сайту.

Назір Алі зазначив, що "якби ми дізналися напередодні, що парад не відбудеться, ми б видалили це, але нас ніхто не попередив". Він також додав, що його сайт був серед найбільш популярних сайтів на тему Гелловіну в Google, і "це єдина стаття, яка була фальшивою".