У Єкатеринбурзі загорівся оборонний завод з хімічною продукцією

Про це повідомляє російське державне пропагандистське ЗМІ ТАСС.

Пожежа на щонайменше 800 кв. м сталась у будівлі НВО (науково-виробничого об'єднання) "Автоматика" у Єкатеринбурзі. Відомо, що спалах стався у будівлі з хімічною продукцією.

Офіційних відомостей про постраждалих наразі немає. У будівлі ближче до 17:40 стався обвал даху в одному з цехів. Інформацію підтвердили у російському МНС.

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