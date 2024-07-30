У Єкатеринбурзі загорівся оборонний завод з хімічною продукцією
У вівторок, 30 липня, у російському Єкатеринбурзі сталась пожежа на оборонному заводі з хімічною продукцією
Про це повідомляє російське державне пропагандистське ЗМІ ТАСС.
Пожежа на щонайменше 800 кв. м сталась у будівлі НВО (науково-виробничого об'єднання) "Автоматика" у Єкатеринбурзі. Відомо, що спалах стався у будівлі з хімічною продукцією.
Офіційних відомостей про постраждалих наразі немає. У будівлі ближче до 17:40 стався обвал даху в одному з цехів. Інформацію підтвердили у російському МНС.
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