У ЄС сподіваються передати Україні півмільйона артснарядів до кінця року
Європейські лідери 28 травня заявили, що до кінця 2024 року союзники планують передати Україні 500 000 артилерійських снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи
Про це пише Radio Free Europe.
Так, після зустрічі у Празі європейські лідери заявили, що за поточного фінансування вони "очікують забезпечити передання півмільйона артилерійських боєприпасів до кінця року".
Вони також додали, що продовжуватимуть ініціативу стільки, скільки буде потрібно.
Президент Польщі Анджей Дуда своєю чергою пообіцяв сприяти транспортуванню артилерійських снарядів і назвав ситуацію на українсько-російському фронті складною.
За його словами, Росія володіє ініціативою у війні й готує ще один великий наступ, а артилерія відіграватиме ключову роль в обороні українських військових.
- 17 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше за два роки війни бійцям на фронті вистачає артилерійських снарядів, а прогрес є навіть за чеської ініціативи.
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