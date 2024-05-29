У ЄС сподіваються передати Україні півмільйона артснарядів до кінця року

Про це пише Radio Free Europe.

Так, після зустрічі у Празі європейські лідери заявили, що за поточного фінансування вони "очікують забезпечити передання півмільйона артилерійських боєприпасів до кінця року".

Вони також додали, що продовжуватимуть ініціативу стільки, скільки буде потрібно.

Президент Польщі Анджей Дуда своєю чергою пообіцяв сприяти транспортуванню артилерійських снарядів і назвав ситуацію на українсько-російському фронті складною.

За його словами, Росія володіє ініціативою у війні й готує ще один великий наступ, а артилерія відіграватиме ключову роль в обороні українських військових.