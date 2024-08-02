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У ЄС створили групу для підготовки до можливої перемоги Дональда Трампа на виборах США, - Financial Times

Юлія Лаврук
2 серпня, 2024 п'ятниця
18:10
Світ Дональд Трамп

Європейська комісія створила спеціальну групу чиновників для підготовки до можливої перемоги Дональда Трампа на виборах США у листопаді

Зміст

Про це Financial Times повідомили джерела дотичні до створення команди.

За даними джерел, група чиновників також визначатиме, який вплив на ЄС може мати президентство Камали Гарріс, і як Брюссель має бути готовим до змін у політиці після виборів у США в листопаді.

"Вибори у США ще далекі від завершення, тому йдеться про те, щоб з'ясувати, якими можуть бути наслідки в будь-якому випадку. Ключові посадовці обговорюють, на чому нам потрібно зосередитися найбільше", - сказав один із джерел видання.

Зазначається, що групу сформував офіс генерального секретаря Єврокомісії Ілзе Юхансоне. До команди входить обмежена кількість чиновників ЄС, які представляють управління Єврокомісії, що займаються, зокрема, питаннями торгівлі, конкуренції та зовнішніх відносин.

У виданні додають, що Брюссель стурбований тим, що Трамп, у разі перемоги, може запровадити "болючі тарифи" на експорт з ЄС, припинити військову та фінансову підтримки України з боку США, примусити Київ погодитися на умови РФ щодо припинення війни та вивести США з НАТО.

Створена група вже розробляє комунікаційні плани на випадок змін у політиці США щодо Європи. Наприклад, необхідності для платників податків ЄС потенційно робити більші внески в оборону України.

  • Опитування Bloomberg показує, що Гарріс знищила перевагу Тампа в семи штатах, оскільки завоювала підтримку серед молоді, темношкірих та латиноамериканських виборців.

Теги:
ЄС
президентські вибори
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
Європейська комісія
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