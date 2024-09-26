У ЄС запевнили, що погрози Путіна про ядерну зброю не змінюють позицію стосовно підтримки України
Нещодавні погрози очільника Кремля Володимира Путіна про застосування ядерної зброї проти неядерних держав не змінюють позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України
Про це заявив речник ЄС Пітер Стано на брифінгу у Брюсселі, передає Укрінформ.
"Не вперше Путін робить ставку на свій ядерний арсенал, це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє всьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генеральної Асамблеї ООН. Він не соромиться грати в ядерні азартні ігри знову й знову", - сказав він.
Стано наголосив: Євросоюз "рішуче заперечує" такі погрози, а його позиція стосовно підтримки України "незмінна".
За словами речника ЄС, європейська сторона намагається доносити до міжнародних партнерів таку позицію й привернути увагу до того, наскільки безумною та безвідповідальною є поведінка персони, яка представляє країну - постійного члена Радбезу ООН, головним завданням та обов’язком якої є підтримання миру у світі. Але Путін підриває саме такі зусилля.
"Тож, це є лише продовженням тенденції його (Путіна, – ред.) поведінки, та викриває його справжнє обличчя під час дуже важливої міжнародної події високого рівня, яка проходить просто зараз у Нью-Йорку", - додав Стано.
- Путін 25 вересня запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ.
- Згодом в ISW пояснили, що метою цих заяв є стримати Захід та вплинути на подальшу допомогу Україні.
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