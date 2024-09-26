У ЄС запевнили, що погрози Путіна про ядерну зброю не змінюють позицію стосовно підтримки України

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано на брифінгу у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Не вперше Путін робить ставку на свій ядерний арсенал, це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє всьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генеральної Асамблеї ООН. Він не соромиться грати в ядерні азартні ігри знову й знову", - сказав він.

Стано наголосив: Євросоюз "рішуче заперечує" такі погрози, а його позиція стосовно підтримки України "незмінна".

За словами речника ЄС, європейська сторона намагається доносити до міжнародних партнерів таку позицію й привернути увагу до того, наскільки безумною та безвідповідальною є поведінка персони, яка представляє країну - постійного члена Радбезу ООН, головним завданням та обов’язком якої є підтримання миру у світі. Але Путін підриває саме такі зусилля.

"Тож, це є лише продовженням тенденції його (Путіна, – ред.) поведінки, та викриває його справжнє обличчя під час дуже важливої міжнародної події високого рівня, яка проходить просто зараз у Нью-Йорку", - додав Стано.